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Дрэймонд Грин высказался в поддержку Камалы Харрис, ответив критикам

Дрэймонд Грин высказался в поддержку Камалы Харрис, ответив критикам
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в поддержку вице-президента США Камалы Харрис, которая подвергается критике в преддверии президентских выборов.

«Не просто иметь женщину в гонке — мы уже видели это однажды с Хиллари — а темнокожую, это безумие. И нет, мы не собираемся делать все эти заявления: «Она не такая, она не афроамериканка». Прекратите это», — приводит слова Грина Sportskeeda.

Ранее 36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри также высказался в адрес Камалы Харрис. Вице-президент США также посетила расположение мужской американской сборной по баскетболу, где встретилась с игроками команды перед началом летних Олимпийских игр 2024 года.

Мнение Карри:
«Надеюсь, будучи в бюллетене, она победит». Карри высказался в поддержку Камалы Харрис
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