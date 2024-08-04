Дрэймонд Грин высказался в поддержку Камалы Харрис, ответив критикам

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в поддержку вице-президента США Камалы Харрис, которая подвергается критике в преддверии президентских выборов.

«Не просто иметь женщину в гонке — мы уже видели это однажды с Хиллари — а темнокожую, это безумие. И нет, мы не собираемся делать все эти заявления: «Она не такая, она не афроамериканка». Прекратите это», — приводит слова Грина Sportskeeda.

Ранее 36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри также высказался в адрес Камалы Харрис. Вице-президент США также посетила расположение мужской американской сборной по баскетболу, где встретилась с игроками команды перед началом летних Олимпийских игр 2024 года.