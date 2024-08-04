Леброн Джеймс оценил уровень команд, вышедших в плей-офф Олимпиады

Одна из главных звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 39-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Леброн Джеймс в преддверии старта плей-офф Олимпийских игр — 2024 признал, что дальнейшие матчи для сборной США будут тяжёлыми.

«Сейчас на Олимпиаде много отличных команд. Очевидно, Канада и Германия одни из фаворитов. Мне нравится битва, которую пережила Греция. В групповом этапе у нас была Сербия, и мы знаем, на что они способны. Австралия тоже сильна. Мы должны быть готовы к любому сопернику», — приводит слова Джеймса издание Lakers Nation.

3 августа завершился групповой этап баскетбольного турнира на Олимпиаде. Сборная США заняла первое место в группе С. В 1/4 финала американцы встретятся со сборной Бразилии. Игра состоится 6 августа на «Аккор Арене» («Берси») в Париже, начало в 22:30 по московскому времени.