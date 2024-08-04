Гилберт Аренас: истинные фанаты Джордана не заморачиваются по поводу Джеймса или Брайанта

42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас обвинил фанатов НБА в том, что они не являются искренними поклонниками Майкла Джордана, а просто негативно настроены против Леброна Джеймса.

«Большинство людей сегодня не являются фанатами баскетбола — они фанаты игроков. Они просто следят за каким-то игроком. Например, кто-то может сказать: «Мне нравится Майкл Джордан». Хорошо, круто, а какая команда вам нравится? «У меня нет любимой команды». То есть у вас нет команды, а как же «Буллз»? «Нет, мне просто нравится Майкл Джордан», а ведь он уже и не играет.

Поэтому сейчас даже не смотрят баскетбол. Вы просто против Леброна, потому что его сравнивают с Майклом Джорданом.

Группа фанатов Джордана спросила меня: «Кто ваш номер один, два и три?» Я сказал: «Джордан номер один, Леброн номер два, а Коби номер три». Вместо того, чтобы просто согласиться с моим выбором Майкла Джордана, они спросили: «Почему у вас Леброн под вторым номером? Почему он так близко к Джордану?»

Я сказал: «Потому что он номер два. Сперва идёт один, потом два, а потом три». Затем я спросил: «А кто твой номер два? Потому что если Леброн не твой номер два, мне нужно узнать, кто твой номер два, чтобы я мог понять, почему он близок к Джордану».

В конце концов я понял, что больше всего хейтят Леброна. Вы, ребята, не фанаты Джордана, вы просто хейтеры Леброна», — приводит слова Аренаса Fadeawayworld.