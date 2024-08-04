Грин раскритиковал Керра из-за отсутствия Тейтума в основном составе сборной на Олимпиаде

34-летний четырёхкратный американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин раскритиковал главного тренера сборной США и «Уорриорз» Стива Керра из-за отсутствия звезды «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в основном составе на Олимпийских играх — 2024.

«Не играть с Тейтумом в основном составе — неправильное решение. Мы все знали, что это неправильно. Он должен был сыграть с Сербией. Он не… Что мне в этом не нравится, так это то, что теперь мне кажется, что Стив заметает следы, пытаясь себя оправдать… потом Джоэл [Эмбиид] не вышел играть с Южным Суданом. А сегодня Джру [Холидэй] не играл с Пэурто-Рико. Со стороны это выглядит так, будто Керр признаёт, что тренерский штаб допустил ошибку», — приводит слова Дрэймонда издание Sports Illustrated.

3 августа завершился групповой этап баскетбольного турнира на Олимпиаде. Сборная США заняла первое место в группе С. В 1/4 финала американцы встретятся со сборной Бразилии. Игра состоится 6 августа на «Аккор Арене» («Берси») в Париже, начало в 22:30 по московскому времени.