Леброн Джеймс отреагировал на новую статую Коби Брайанта

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новую статую в память о легендарном игроке «озёрников» Коби Брайанте и его дочери Джиджи, которые nрагически погибли в результате крушения вертолёта в 2020 году.

Сейчас Леброн Джеймс находится во Франции, где участвует в Олимпиаде-2024 в составе сборной США. Он опубликовал в соцсетях быструю реакцию на фото статуи в социальных сетях, разместив в своём сообщении знак бесконечности, дав понять, что наследие Коби Брайанта никогда не будет забыто и его будут помнить вечно.

Статуя Коби Брайанта Фото: Соцсети Леброна Джеймса

Статуя была открыта возле арены Crypto.com. Она стала второй. Примерно в середине сезона-2023/2024 НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» почтил память покойного Коби Брайанта, установив первую его статую возле арены.

Как сообщает репортёр ESPN Дэйв Макменамин, сейчас ведётся работа над третьей статуей, открытие которой ожидается в следующем сезоне НБА. На данный момент неясно, когда публика сможет увидеть новую статую.