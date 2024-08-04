Карри на ОИ-2024 реализовал 26% трёхочковых — это на 14% хуже, чем в минувшем сезоне НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри реализовал всего 26% трёхочковых в матчах группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже.

36-летний Карри считается одним из главных мастеров дальних бросков в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне-2023/2024 он реализовывал трёхочковые броски с 40-процентной результативностью. Но на Олимпиаде-2024 Карри реализовал всего 5 из 19 дальних бросков. Его процент реализации составляет 26%, это на 14% хуже, чем в минувшем сезоне НБА.

Стефен Карри 31 июля провёл матч 2-го тура Олимпиады-2024 в составе сборной США, которая победила Южный Судан с разницей в 17 очков.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Карри провёл на площадке 21 минуту и набрал за это время три очка.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).