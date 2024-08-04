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Карри на ОИ-2024 реализовал 26% трёхочковых — это на 14% хуже, чем в минувшем сезоне НБА

Карри на ОИ-2024 реализовал 26% трёхочковых — это на 14% хуже, чем в минувшем сезоне НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри реализовал всего 26% трёхочковых в матчах группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже.

36-летний Карри считается одним из главных мастеров дальних бросков в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне-2023/2024 он реализовывал трёхочковые броски с 40-процентной результативностью. Но на Олимпиаде-2024 Карри реализовал всего 5 из 19 дальних бросков. Его процент реализации составляет 26%, это на 14% хуже, чем в минувшем сезоне НБА.

Стефен Карри 31 июля провёл матч 2-го тура Олимпиады-2024 в составе сборной США, которая победила Южный Судан с разницей в 17 очков.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Карри провёл на площадке 21 минуту и набрал за это время три очка.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

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