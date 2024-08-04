Женская сборная США крупно победила команду Германии в матче 3-го тура Олимпиады-2024

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Сегодня, 4 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между женскими национальными командами Германии и США в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 87:68 (16:19, 25:10, 28:17, 18:22) в пользу американских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком американской сборной стала защитница Джеки Янг. В ходе игры она набрала 19 очков, сделала четыре подбора, отдала две передачи.

Самым результативным игроком национальной команды Германии стала лёгкий форвард Сату Сабалли. Она набрала 15 очков, сделала пять подборов и две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене »(Берси).

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.