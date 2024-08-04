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Германия – США — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 68:87, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная США крупно победила команду Германии в матче 3-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 4 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа между женскими национальными командами Германии и США в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 87:68 (16:19, 25:10, 28:17, 18:22) в пользу американских баскетболисток. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Германия
Окончен
68 : 87
США
Германия: Sabally, Peterson, Wilke, Sabally, Guelich, Fiebich, Geiselsoeder, Hartmann, Buehner, Bessoir, Sontag, Bar
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner

Наиболее результативным игроком американской сборной стала защитница Джеки Янг. В ходе игры она набрала 19 очков, сделала четыре подбора, отдала две передачи.

Самым результативным игроком национальной команды Германии стала лёгкий форвард Сату Сабалли. Она набрала 15 очков, сделала пять подборов и две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене »(Берси).

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Календарь женского баскетбола ОИ
Турнирная таблица женского баскетбола ОИ
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Новости. Баскетбол
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