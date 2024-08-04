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Главный тренер «Лейкерс» в Летней лиге оценил прогресс Бронни Джеймса

Главный тренер «Лейкерс» в Летней лиге оценил прогресс Бронни Джеймса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэйн Джонсон оценил прогресс 19-летнего новичка «озёрников» Бронни Джеймса.

«Последние две игры он провёл очень хорошо. Я думаю, что сейчас Бронни, скорее, играет как атакующий защитник, но я думаю, что он мог бы успешно комбинировать свои стили. Джеймс очень хорошо всё усваивает. Мы даём ему разнообразные задачи — розыгрыши, размены при заслонах, оборону.

Бронни очень быстро всё схватывает, так что я думаю, что потенциально он мог бы стать хорошим разыгрывающим. Возможно, мы поработаем над этим летом, но я думаю, что сейчас он находится в роли второстепенного плеймейкера», — приводит слова Джонсона издание Lakers Nation.

Бронни Джеймс был выбран под 55-м номером драфта НБА.

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