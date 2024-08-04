Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит», олимпийский чемпион Пекина-2008 Дуэйн Уэйд назвал пару команд, которые представляют угрозу сборной США на баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже.

«Мне нравится, что я бывший баскетболист. Так уж получилось, что я также один из величайших игроков, но я всё же бывший баскетболист. У меня есть шанс просто высказать своё мнение об игре.

Я не аналитик. Я не учился на комментатора. Но мне нравится говорить об игре, поэтому я ценю всех, кому понравилась моя точка зрения, потому что моя точка зрения такая же, как у человека, сидящего дома, и теперь он может говорить об игре. Сейчас я просто получаю от всего этого удовольствие, а там посмотрим, как сложится моё будущее. Я не собираюсь оказывать на это никакого давления.

Что касается нашей сборной, то нас ждут серьёзные испытания. Я имею в виду, конечно, Германию и Канаду. На первый взгляд именно эти две команды представляют наибольшую угрозу для США.

Эта сборная США одна из лучших команд в истории. Но всё может решить всего одна игра», — приводит слова Уэйда Basket News.

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА, восьмикратный член сборной всех звёзд НБА, член Зала славы НБА. В Париже он будет комментировать игры сборной США.