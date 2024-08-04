Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей группового этапа 4 августа

В воскресенье, 4 августа, в рамках летних Олимпийских игр — 2024 в Париже прошли заключительные матчи группового этапа мужских соревнований в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Франция — Китай — 21:12.

Польша — Латвия — 16:22.

Литва — Сербия — 20:18.

США — Нидерланды — 6:21.

4 августа в 22:30 начнутся игры 1/4 финала Олимпийских игр — 2024 по баскетболу 3х3. В первой игре встретятся сборные Польши и Литвы, а во второй — национальные команды Сербии и Франции.

Олимпийским чемпионом Токио у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — национальная команда США.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.