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«Фенербахче» решил не отдавать Артурса Жагарса в аренду

24-летний разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс в следующем сезоне будет играть в футболке «Фенербахче».

Турецкий клуб решил не отдавать Жагарса в аренду и продлил с ним контракт. Об этом говорится в официальном заявлении «Фенербахче».

Артурс Жагарс подписал контракт с «Фенербахче» в начале сезона-2023/2024, но провёл последний год в выступающей в Еврокубке литовской команде «Вулвз».

В октябре 2023 года, после яркого выступления Латвии на чемпионате мира 2023 года, Жагарс получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена. Он перенёс операцию и пропустил значительную часть сезона.

Примерно через полгода после травмы Жагарс сумел восстановить форму. В прошлом сезоне он набирал в литовской лиге в среднем 10,2 очка и делал 3,4 передачи.

Новый контракт Жагарса с «Фенербахче» действует до 2026 года.