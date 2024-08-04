Стивен Эй Смит раскритиковал Кавая Леонарда из-за его травм

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56-летний американский спортивный телеведущий, спортивный радиоведущий и журналист Стивен Эй Смит раскритиковал 33-летнюю звезду «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда за его регулярные травмы.

«Я не знаю ни одного игрока, который бы пропустил такое количество игр, как Кавай Леонард. Такое ощущение, что он просто изобретает различные способы получить травму», — заявил Стивен в эфире ESPN.

Кавай Леонард, играющий на позиции лёгкого форварда, является двукратным чемпионом НБА (2014 и 2019). Он известен под такими прозвищами, как Терминатор и Весёлый парень.

26 октября 2012 года «Спёрс» переподписали Леонарда до конца сезона-2013/2014. В начале сезона Кавай травмировал ногу и был вынужден пропустить месяц.

Последнюю травму Кавай получил 3 мая 2024 года. В концовке сезона Леонард испытывал дискомфорт из-за воспаления в правом колене. Перед стартом товарищеских игр в преддверии Олимпиады-2024 Леонард был исключён из состава сборной США.