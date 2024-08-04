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Джру Холидэй залечил лодыжку и готов к четвертьфиналу с Бразилией

Джру Холидэй залечил лодыжку и готов к четвертьфиналу с Бразилией
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Разыгрывающий защитник сборной США и «Бостон Селтикс» Джру Холидэй вернётся в состав своей национальной команды на четвертьфинальный матч Олимпиады-2024 в Париже с Бразилией, который состоится во вторник, 6 августа. 34-летнему защитнику пришлось пропустить третий матч группового этапа с Пуэрто-Рико из-за травмы лодыжки, но тренер сборной США Стив Керр подтвердил, что Холидэй будет готов к игре плей-офф с Бразилией.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он бы играл [с Пуэрто-Рико], если бы это была игра за медали. Но нужно было дать ему ночь, пару дополнительных дней на восстановление», — приводит слова Керра Basket News.

Холидэй получил травму лодыжки в прошлую среду во время победного матча сборной США c Южным Суданом со счётом 103:86. За две игры на Олимпиаде в Париже он в среднем набирал 10,0 очка, делал 3,0 подбора и 2,0 передачи.

Сборная США завершила групповой этап с тремя победами. В случае победы над Бразилией американцы встретятся в полуфинале с победителем матча Сербия — Австралия.

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