Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей стадии плей-ин 4 августа

В воскресенье, 4 августа, в рамках летних Олимпийских игр — 2024 в Париже прошли матчи стадии плей-ин мужских соревнований в баскетболе 3x3 «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Литва — Польша — 21:15;

Сербия — Франция — 19:22.

Полуфинальные и финальные игры олимпийского турнира по баскетболу 3х3 пройдут 5 августа. В один день будут разыграны медали как в женском, так и в мужском соревновании.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.