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Австралия — Франция — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 79:72, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная Австралии победила команду Франции в матче 3-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 4 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпийских играх, в которой встречались сборные Австралии и Франции. Матч завершился со счётом 79:72 (19:17, 15:17, 25:16, 20:22) в пользу австралийских баскетболисток. Встреча прошла на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Австралия
Окончен
79 : 72
Франция
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стала защитница Тесс Мэджен. За время встречи она набрала 18 очков, сделала три подбора и одну передачу.

Наиболее результативным игроком французской сборной стала лёгкий форвард Габби Уильямс. В ходе игры она набрала 15 очков, сделала четыре подбора и отдала три передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Календарь женского баскетбола ОИ
Турнирная таблица женского баскетбола ОИ
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Новости. Баскетбол
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