Женская сборная Австралии победила команду Франции в матче 3-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 4 августа, состоялась игра 3-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпийских играх, в которой встречались сборные Австралии и Франции. Матч завершился со счётом 79:72 (19:17, 15:17, 25:16, 20:22) в пользу австралийских баскетболисток. Встреча прошла на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стала защитница Тесс Мэджен. За время встречи она набрала 18 очков, сделала три подбора и одну передачу.

Наиболее результативным игроком французской сборной стала лёгкий форвард Габби Уильямс. В ходе игры она набрала 15 очков, сделала четыре подбора и отдала три передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.