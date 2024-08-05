Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 4 августа

Сегодня, 2 августа, на Олимпиаде в Париже прошли заключительные матчи 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты игрового дня в женском баскетболе 4 августа:
Группа C. Япония — Бельгия — 58:85;
Группа B. Канада — Нигерия — 70:79;
Группа C. Германия — США — 68:87;
Группа B. Австралия — Франция — 79:72.
Игры 1/4 финала турнира по баскетболу на Олимпийских играх — 2024 начнутся 6 августа.
Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.