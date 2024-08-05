Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Дэвида Блатта продлил контракт с «Маккаби» из Тель-Авива

Сын Дэвида Блатта продлил контракт с «Маккаби» из Тель-Авива
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний израильский профессиональный баскетболист, выступающий за «Маккаби Тель-Авив», Тамир Блатт продлил контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба команды.

Предыдущий контракт Блатта истекал в 2025 году и был продлён до конца сезона-2027.

«Я счастлив и горжусь тем, что продолжаю свой путь вместе с нашей командой. Спасибо руководству, тренерскому штабу и, конечно же, нашим замечательным болельщикам за поддержку и доверие», — приводит слова Тамира официальный сайт клуба.

В последнем регулярном сезоне Евролиги Блатт набирал в среднем 7,0 очка за игру, реализуя 39,3% трёхочковых, и делал 4,8 передачи.

Тамир Блатт является сыном бывшего баскетболиста и тренера Дэвида Блатта. Дэвид является заслуженным тренером России.

В середине августа 2019 года Дэвид Блатт объявил, что болен первичным прогрессирующим рассеянным склерозом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android