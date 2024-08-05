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Капитан МБА-МАИ Воронов ответил на вопрос, когда может завершить карьеру

Капитан МБА-МАИ Воронов ответил на вопрос, когда может завершить карьеру
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38-летний капитан МБА-МАИ Евгений Воронов ответил на вопрос о потенциальных сроках завершения карьеры.

«Посмотрим. Я об этом не думаю, но это уже близко — факт. Я скажу так: если это произойдёт в МБА, буду рад. Но силы, возможности и мотивация играть у меня ещё есть. Будет это год, два, три — не могу ответить.

По каким критериям это оцениваю? В первую очередь — здоровье. Во вторую — это желание, тот задор, с каким я подхожу к тренировкам, к играм. Я не люблю проигрывать, и если пойму, что меня уже невозможно завести, если нет злости, когда молодой игрок забивает, обыгрывает меня, то, наверное, нужно будет тогда заканчивать.

Три фактора: здоровье, желание и нужда клуба во мне», — сказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».
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