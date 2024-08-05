«Это поколение Z, нужно с ними считаться». Евгений Воронов — о работе с молодыми игроками

38-летний капитан МБА-МАИ Евгений Воронов высказался о молодых игроках команды.

«Я всегда открыт для каких-то разговоров, где-то подсказок. Чем смогу — тем помогу. Однако тут важно, что, если человек слушает и слышит, я готов свою энергию и своё время тратить на него. Если человек не слышит — я раз попробую, два попробую, но потом мне будет это неинтересно.

Не скрою, мне было немного непривычно в таком молодом коллективе. В предыдущие годы, когда я был капитаном, всё равно у тебя игроки плюс-минус твоего возраста, ну, может, чуть помоложе. А здесь прямо супер молодая команда. Было в новинку, как люди реагируют на критику, на поражения, как меняется их поведение после побед. Это новое поколение Z. Когда я учился в одной организации, как раз у меня была работа, связанная с поколениями.

И это прямо наложилось, это всё работает: клиповое мышление, люди в онлайне, они менее устойчивы к критике, на них нельзя кричать. Может, наше поколение и считает, что это нянчиться, но я бы так не сказал. Они такие — это факт. Это новое поколение, которое выросло в эпоху интернета, просто нужно с этим считаться и подстраиваться», — сказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».