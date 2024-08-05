Бронзовый призёр Олимпиады Воронов вспомнил о жёстком столкновении с Блаттом

Капитан МБА-МАИ и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Евгений Воронов вспомнил курьёзный эпизод с участием тогдашнего главного тренера сборной России Дэвида Блатта.

«У Дэвида была привычка стоять в центральном круге во время тренировок. Мы играли, и, соответственно, когда переход, он просто убегал за боковую. Основной сбор, я перехватываю мяч и начинаю убегать. Может быть, я это сделал очень быстро, может, Дэвид не смог среагировать… и как сейчас помню, вот это я, кстати, помню хорошо (смеётся), как Вицин в «Кавказской пленнице»: Дэвид влево — я влево, Дэвид вправо — я вправо. И понимаю, что всё, краш-тест сейчас будет… Я его сбиваю, Дэвид на спину падает, я его поднимаю, и всё. Дальше играем.

На следующий день он собирает всех в круг, с серьёзным очень лицом. И говорит: «Ну я хотел бы начать с того, что, ну, Жень, ты едешь домой. Мы приняли такое решение»… Дословно не помню, но посыл был такой. У меня первый год в сборной, все ребята стоят: Сергей Моня, Сергей Быков, Виталий Фридзон, Антон Понкрашов.

Я весь покраснел, думаю: «***** [капец], быстро завершил карьеру в сборной». И потом Дэвид такой: «Да ладно, всё хорошо, не переживай, шутка. Но больше меня не сбивай». У меня дыхание остановилось, сердце стучало, лицо красное. Это я прям отчётливо помню», — сказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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