Евгений Воронов: Олимпиада-2012 — одна из самых больших вершин российского баскетбола

Капитан МБА-МАИ и бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Воронов признался, что с трудом помнит период ОИ-2012 в Лондоне.

«Честно, очень смутно всё помню. Мы встречались год или два назад с Витей Хряпой и вспоминали. Он говорит: «Помнишь этот момент?» Я говорю: «Не помню». «А вот это?» — «Не помню». Это было настолько эмоционально, феерично…

Вот даже если меня спросите, что было в игре, мне тяжело вспомнить. Я пересматривал потом матчи, смотрю эпизод, но не помню его. Олимпиада-2012 и Евробаскет-2007 — это одни из самых больших вершин российского баскетбола.

В Лондоне это была в первую очередь прекрасная атмосфера, великолепный тренерский штаб, и это по-любому на всю жизнь. Очень круто, когда ты на Олимпиаде, среди лучших спортсменов, и когда тем более у тебя конечный результат — медали», — сказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Евгением Вороновым на «Чемпионате».