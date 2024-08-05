Кендрик Перкинс предположил, сколько титулов в НБА выиграет Вембаньяма

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о том, как сложится в НБА карьера французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я верю, что Виктор выиграет три чемпионата. Хотя это будет непросто, верно? Он по-прежнему будет делить лигу с Джейсоном Тейтумом, Энтони Эдвардсом, Джа Морантом и этими молодыми игроками, которые преследуют ту же цель. Но мне интересно, стоит ли об этом задумываться, учитывая, что речь идёт о Викторе Вембаньяме ростом 7 футов 5 дюймов. Как долго на самом деле продлится его карьера?» —сказал Перкинс в эфире NBA Today.

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