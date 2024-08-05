Олимпиада-2024, расписание заключительного дня в баскетболе 3x3

Сегодня, 5 августа, на летних Олимпийских играх в Париже завершатся соревнования в баскетболе 3x3. Мужские и женские сборные сыграют полуфинальные матчи, после чего будут сыграны игры за третье место и финалы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного дня.

Олимпиада-2024. Баскетбол 3х3.

Расписание матчей 5 августа (время — московское):

18:30. Женщины. 1/2 финала. Испания — США

19:00. Мужчины. 1/2 финала. Литва — Нидерланды

19:30. Женщины. 1/2 финала. Германия — Канада

20:00. Мужчины. 1/2 финала. Латвия — Франция

22:00. Женщины. За 3-е место.

22:30. Мужчины. За 3-е место.

23:05. Женщины. Финал.

23:30. Мужчины. Финал.

Чемпионами Игр в Токио является сборная Латвии, а среди женских сборных — США.

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