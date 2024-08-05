Энтони Эдвардс ответил, в чём он лучше всех игроков сборной США

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс выразил уверенность, что победит каждого из своих товарищей по национальной команде в плавании вольным стилем.

«Самый ли я быстрый пловец в команде? Конечно. Эмбиид, Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Леброн, КейДи, Тейтум — они не умеют быстро плавать. Возможно, мой соперник — Девин Букер, но не факт. Джру может утонуть. Остаётся Халибёртон. Но если он победит меня, мне просто нужно никогда больше не подходить к воде», — сказал Эдвардс в эфире TODAYshow.

В настоящий момент Эдвардс принимает участие в Олимпийских играх в Париже. В заключительном матче группового этапа со сборной Пуэрто-Рико Энтони стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, а также сделав три подбора и отдав столько же передач.

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