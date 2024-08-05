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Леброн отреагировал на освистывание французами Эмбиида на Олимпиаде в Париже

Леброн отреагировал на освистывание французами Эмбиида на Олимпиаде в Париже
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Лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс дал комментарий по поводу освистывания во время матчей Олимпиады в Париже центрового команды Джоэла Эмбиида. Напомним, у Эмбиида есть французское и американское гражданство. Перед Играми Джоэл принял решение представлять США.

«Мы все на стороне Джо. Он в отличном настроении, мы все в отличном настроении, и, будучи его 11 товарищами по команде, мы просто оказываем ему поддержку, если он в ней нуждается — как на паркете, так и за его пределами», — приводит слова Леброна The Athletic.

Напомним, в четвертьфинале олимпийского баскетбольного турнира сборная США сыграет с национальной командой Бразилии. Эта встреча состоится завтра, 6 августа, и начнётся в 22:30 мск.

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