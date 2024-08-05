Владимир Гомельский назвал фаворитов четвертьфинала Олимпиады в Париже

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о фаворитах в четвертьфинальных играх олимпийского баскетбольного турнира в Париже среди мужских сборных.

«Думаю, фаворит в матче Германии и Греции понятен. Сборная Германии выглядит очень убедительно. В матче сборных Сербии и Австралии заранее назвать фаворита я не берусь. Хотя, конечно, мои симпатии на стороне сборной Сербии. Сербы плохо играют против агрессивных и жёстких защит. А Австралия может быть очень жёсткой в обороне.

Франция — Канада. Да, дома и стены помогают, но в этой паре Канада выглядит предпочтительнее. Более слаженно, более командно. У Франции по-прежнему проблема с розыгрышем мяча в позиционном нападении.

США — Бразилия. Ну, здесь, пожалуй, всё ясно. Бразильцы особого сопротивления американцам оказать не сумеют», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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