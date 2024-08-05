Эдвардс — об освистывании французами Эмбиида на ОИ в Париже: мне это нравится

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс высказался по поводу освистывания во время матчей на Олимпийских играх в Париже центрового команды Джоэла Эмбиида.

У Эмбиида есть французское и американское гражданство, но перед Олимпиадой он принял решение выступать за США.

«Мне это нравится… Я не понимаю, что происходит, но я полностью за», — приводит слова Эдвардса The Athletic.

Напомним, на стадии группового этапа Олимпиады американские баскетболисты одержали три победы в трёх матчах.

В четвертьфинале турнира национальная команда США встретится со сборной Бразилии. Игра пройдёт завтра, 6 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

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