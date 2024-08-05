«Хотели сохранить, но обратной связи не было». Ведищев — о переходе Щербенёва в «Зенит»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о подписании контракта разыгрывающего Александра Щербенёва с петербуржским «Зенитом». В конце июня стало известно, что стороны заключили соглашение на три года — до конца сезона-2026/2027.

«Что касается перехода Александра Щербенёва в «Зенит», я желаю Саше успехов. Мы были заинтересованы в его сохранении, были открыты для диалога, хотели продолжить его развитие в клубе и сохранить в команде, подписав новый контракт, но обратной связи не получили. Нам не удалось достичь взаимопонимания с Александром и его представителями.

Честно, мне бы хотелось, чтобы воспитанники «Локо» были более самостоятельными в принятии решений и больше прислушивались к людям, которые их воспитали и тренируют много лет, помогая им вырасти профессионалами», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Щербенёв принял участие в 39 играх в составе «Локомотива-Кубань», в среднем набирая в них 5,3 очка, 1,2 подбора и 2,2 передачи.

Главные новости дня: