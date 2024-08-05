Грин спрогнозировал исход четвертьфинального матча на ОИ между Германией и Грецией

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Париже между сборными Германии и Греции. Игра состоится завтра, 6 августа. Её начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

«Не думаю, что Греция способна конкурировать с Германией. Полагаю, с двузначной разницей выиграют немцы. Сборная Германии играет невероятно хорошо. И мне кажется, это не изменится, пока они не встретятся со сборной США», — сказал Грин в своём подкасте.

Ранее мнением о фаворитах в матче сборных Германии и Греции, а также в других играх 1/4 финала поделился известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

Мнение Гомельского: Владимир Гомельский назвал фаворитов четвертьфинала Олимпиады в Париже

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: