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Грин спрогнозировал исход четвертьфинального матча на ОИ между Германией и Грецией

Грин спрогнозировал исход четвертьфинального матча на ОИ между Германией и Грецией
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Париже между сборными Германии и Греции. Игра состоится завтра, 6 августа. Её начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что Греция способна конкурировать с Германией. Полагаю, с двузначной разницей выиграют немцы. Сборная Германии играет невероятно хорошо. И мне кажется, это не изменится, пока они не встретятся со сборной США», — сказал Грин в своём подкасте.

Ранее мнением о фаворитах в матче сборных Германии и Греции, а также в других играх 1/4 финала поделился известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

Мнение Гомельского:
Владимир Гомельский назвал фаворитов четвертьфинала Олимпиады в Париже

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