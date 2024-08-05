Президент «Локомотива-Кубань» оценил перспективы команды в новом сезоне Единой лиги

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев выразил уверенность, что команда сумеет побороться за призовые места в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В команде выступят пять воспитанников, три из которых становились победителями Единой молодёжной лиги ВТБ.

«Безусловно, у нас отличный резерв. Я очень надеюсь на молодые таланты, верю в этих ребят и с оптимизмом смотрю в будущее. У наших воспитанников есть всё, чтобы заявить о себе на высоком уровне.

Безусловно, подписывая профессиональные контракты, они должны понимать, что нужно быть готовыми к максимальным требованиям — в профессиональном клубе они одинаковы как для опытных игроков, так и для молодых.

Стратегия клуба на формирование костяка основной команды вокруг своих воспитанников остаётся неизменной. Уверен, что в предстоящем сезоне мы поборемся за призовые места», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в прошлом сезоне Единой лиги на стадии 1/2 финала уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за бронзовые медали проиграл петербуржскому «Зениту» (1-3 в серии).