В «Автодоре» объявили о переходе в основной состав двух баскетболистов

Форвард Ярослав Печенджиян и защитник Дмитрий Яковлев пополнили ряды основного состава саратовского «Автодора». Об этом сообщает официальный сайт баскетбольной команды.

Отмечается, что Печенджиян минувший сезон провёл в молодёжном составе «Автодора», набирая в среднем 14,4 очка, 3,7 подбора и 1,3 результативной передачи, однако остаток сезон Ярослав провёл в «ЦСП-Химки-2» на правах аренды, где в плей-офф набирал в среднем 10,3 очка, 3,3 подбора за 24 минуты на площадке.

Яковлев, в свою очередь, заключил с «Автодором» контракт на два года. Дмитрий — воспитанник системы саратовского клуба. Последние три года защитник провёл в молодёжном составе. В сезоне-2023/2024 Яковлев принял участие в 51 матче, набирая в среднем 5,6 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи.