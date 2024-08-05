Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Автодоре» объявили о переходе в основной состав двух баскетболистов

В «Автодоре» объявили о переходе в основной состав двух баскетболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард Ярослав Печенджиян и защитник Дмитрий Яковлев пополнили ряды основного состава саратовского «Автодора». Об этом сообщает официальный сайт баскетбольной команды.

Отмечается, что Печенджиян минувший сезон провёл в молодёжном составе «Автодора», набирая в среднем 14,4 очка, 3,7 подбора и 1,3 результативной передачи, однако остаток сезон Ярослав провёл в «ЦСП-Химки-2» на правах аренды, где в плей-офф набирал в среднем 10,3 очка, 3,3 подбора за 24 минуты на площадке.

Яковлев, в свою очередь, заключил с «Автодором» контракт на два года. Дмитрий — воспитанник системы саратовского клуба. Последние три года защитник провёл в молодёжном составе. В сезоне-2023/2024 Яковлев принял участие в 51 матче, набирая в среднем 5,6 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи.

Итоги прошлого сезона с Богичевичем:
«Я не боюсь бюджетов, клубов, городов». Интервью с тренером «Автодора» Миленко Богичевичем
Эксклюзив
«Я не боюсь бюджетов, клубов, городов». Интервью с тренером «Автодора» Миленко Богичевичем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android