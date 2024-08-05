Гилберт Аренас объяснил, почему многие состоятельные спонсоры обходят Йокича

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал мнение, что недостаточная медийность центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича мешает ему заключать выгодные спонсорские контракты. В декабре прошлого года Йокич заключил соглашение с китайским брендом кроссовок «361».

«Он не может рассчитывать на то, чтобы быть в топ-8 по продажам футболок. Nike не имеет с ним дел, adidas не имеет с ним дел. Ни одна крупная обувная компания не имеет с ним дел. Ему пришлось пойти в какую-то стороннюю компанию, что-то вроде «360». Я не знаю, какого чёрта.

Сможете ли вы конвертировать в продажи его популярность. Вот в чём дело. Сколько восьмилетних ребят на баскетбольной площадке стараются быть Йокичем?» — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

Йокич и Пешич обсуждают тактику на тренировке сборной Сербии: