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22-летний Павел Савков новый сезон проведёт в основном составе «Басконии»

22-летний Павел Савков новый сезон проведёт в основном составе «Басконии»
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22-летний российский атакующий защитник Павел Савков следующий сезон проведёт в основном составе испанского клуба «Баскония». Об этом рассказал сам игрок.

«Следующий год проведу в основной команде «Басконии», очень этому рад. Придётся доказывать, работать, использовать шансы, которые будут давать. Ничего сверхъестественного.

Были ли варианты аренды? Да, были варианты аренды во вторую испанскую лигу, в первые дивизионы других стран. Но «Баскония» сказала, что дадут шанс и что они хотели бы меня видеть в первой команде. Поэтому всё получилось так, как получилось», — приводит слова Савкова телеграм-канал «Перехват».

В завершившемся сезоне Савков на правах аренды выступал за «Гипускоа» во втором испанском дивизионе. В системе «Басконии» российский баскетболист находится с 16 лет.

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