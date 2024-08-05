Владислав Близнюк стал игроком «Енисея»

25-летинй атакующий защитник Владислав Близнюк перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды.

Начало прошлого сезона Единой лиги ВТБ Владислав провёл в составе краснодарского «Локомотива-Кубань», за который отыграл 16 матчей на первом этапе регулярного чемпионата, а в феврале 2024 года перешёл в «Пари НН». Средняя статистка в составе нижегородцев составила 6,8 очка, 0,8 подбора, 1,8 передачи и 0,4 перехвата за 17,4 минуты на паркете.

«Приветствую всех болельщиков баскетбольного клуба «Енисей»! Рад присоединиться к команде! Не за горами новый сезон и новые вызовы, к которым мы точно будем готовы. Цели на сезон — максимально выкладываться в каждом матче и побеждать. С нетерпением жду встречи с командой и нашими болельщиками. Приложу все усилия, чтобы радовать вас хорошей игрой! Увидимся на площадке!» — сказал Близнюк.

В прошлом сезоне Единой лиги «Енисей» дошёл до четвертьфинала, где в трёх матчах уступил будущему победителю турнира – московскому ЦСКА.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: