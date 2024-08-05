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В «Енисее» прокомментировали переход Владислава Близнюка

В «Енисее» прокомментировали переход Владислава Близнюка
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич оценил переход защитника Владислава Близнюка в стан клуба. В частности, Арсич выразил уверенность, что 25-летний баскетболист успешно вольётся в коллектив.

«Близнюк — игрок молодой, но с большим опытом игры в ВТБ Лиге. Я уверен, что он хорошо вольётся в нашу команду и в «Енисее» сможет показать больше, чем в прошлые сезоны», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

Отметим, что начало прошлого сезона Единой лиги ВТБ Владислав провёл в составе краснодарского «Локомотива-Кубань», за который отыграл 16 матчей на первом этапе регулярного чемпионата, а в феврале 2024 года перешёл в «Пари НН». Средняя статистка защитника в составе нижегородцев: 6,8 очка, 0,8 подбора и 1,8 передачи.

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