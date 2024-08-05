Джош Харт высказался о легкоатлете Лайлзе, делавшем резонансные заявления об НБА

Атакующий защитник клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Джош Харт высказался об американском легкоатлете Ноа Лайлзе, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 100 м. Спортсмен показал результат 9,79, установив личный рекорд.

«Лол, он олимпийский чемпион и может говорить всю жизнь», — написал Харт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Лайлз ранее не раз говорил, что неправильно называть чемпионов НБА чемпионами мира. После его слов многие болельщики и игроки североамериканской лиги подвергли легкоатлета критике.

Напомним, судьбу золотой медали на дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже решили пять тысячных секунды. Ранее Лайлз обратился с посланием к фанатам.

У кого больше всех очков в НБА: