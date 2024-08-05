Кириленко высоко оценил уровень российского адаптивного баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил развитие адаптивного баскетбола в России и, в частности, баскетбола на колясках.

«Уровень команд за год, несомненно, вырос. Нам повезло в условиях международных ограничений организовать встречу в этом году наших спортсменов по баскетболу на колясках с командами из Турции, Боснии и Герцеговины, Армении, где российские команды показали свой класс в новой дисциплине – именно в 3х3 клубы обыгрывали иностранцев. Поэтому могу точно сказать, что Лига сильных людей – это отличная тренировочная и образовательная площадка. 100 игр в год позволяют отточить игровые навыки, отработать наилучшие связки. К тому же, пока длился турнир, в России появились ещё две новые команды 3х3 на колясках – в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

3 и 4 августа в Москве состоялся финал II сезона Лиги сильных людей — первого в мире национального турнира по баскетболу 3х3 на колясках. Игры прошли в Лужниках.

В финале сыграли четыре команды, оказавшиеся сильнейшими, — «Крылья Барса» (Казань), «Фалькон-МБА» (Москва), «БасКИ-Академия им. В. П. Кондрашина» (Санкт-Петербург) и «Шанс» (Тюмень). Победителями второй год подряд стали представители Казани.