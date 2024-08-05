36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри высказался о силе состава сборной США на Олимпиаде-2024.

«Я играю вместе с прекрасными ребятами. Мы соревнуемся с серьёзными парнями, и, как было сказано ранее, у нас есть огромный опыт товарищей по команде и победы на высоком уровне. Во-первых, наша команда — это уважение к тому, что каждый сделал в своей карьере. Когда вы соревнуетесь с игроками в НБА, а потом играете с ними в сборной, то вы видите их с разных сторон. Вы много узнаёте о людях. И это знакомство только помогает нам в этой ситуации. Мы живём с нужной энергией в коллективе, и мы просто пытаемся победить», — приводит слова Карри издание Boston Globe.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 стали первыми для Стефена Карри. В 2016 и 2021 годах он отказывался от приглашения в сборную из-за личных и семейных обстоятельств. В сборной США Карри успел стать двукратным чемпионом мира (2010, 2014).