Стефен Карри рассказал, есть ли у него напряжённые отношения с Кевином Дюрантом на ОИ-2024

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, есть ли у него напряжённые отношения на Олимпиаде-2024 со звездой североамериканской лиги Кевином Дюрантом, который провёл в составе «Уорриорз» три сезона.

«Я знаю, как усердно Кевин работает. Потому что я видел это лично в течение трёх лет, и я знаю, на какой уровень он пытается выйти в соревнованиях, чтобы показать себя с лучшей стороны, и это то, почему он является лучшим бомбардиром [сборной США] в истории Олимпийских игр. Таким образом, вы преуспеваете благодаря этой подготовке, которая даёт вам уверенность в игре.

Так что мы продолжим учиться друг у друга. И я думаю, что такие соревнования только помогают нам воспользоваться нашим опытом. И поэтому тоже было здорово, особенно с тренерской точки зрения, наблюдать, как разные игровые видения и подходы каждого из нас позволяют добиться лучших результатов в своих командах и здесь в сборной», — приводит слова Стефена издание Boston Globe.

Напомним, Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год. В составе калифорнийцев он стал двукратным чемпионом в сезоне-2016/2017 и 2017/2018. В финале сезона-2018/2019 Кевин получил разрыв ахиллова сухожилия.