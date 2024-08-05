Тренер сборной Греции по баскетболу — об игре с Германией: нет причин для беспокойства

Главный тренер сборной Греции по баскетболу Вассилис Спанулис высказался насчёт предстоящей игры с национальной командой Германии в рамках четвертьфинала летних Олимпийских игр в Париже.

«Наш аппетит разыгрался окончательно. Игроки в курсе, что Олимпиада является самым важным турниром, в котором они могут принять участие. И мне не хотелось, чтобы парни воспринимали предстоящий матч [с немцами], как реванш (в чемпионате Европы по баскетболу Греция уступила Германии в 1/4. — Прим. «Чемпионата»). В нашем словаре нет такого слова. Нам необходимо играть в своём стиле, быть сфокусированными в течение 40 минут, следовать плану и продолжать игру. Мы готовы к матчу, поскольку соревновались в группе с сильными сборными, которые всегда борются за медали.

Германия также отличная команда. Но у нас нет причин для беспокойства. Хочу отметить, что в их составе есть два игрока, которые составляют основу их нападения, — Деннис Шредер и Франц Вагнер. Как мы могли увидеть, они реально являются лучшими форвардами. Но другие парни тоже хороши. В их команде есть химия, как и у нас», — приводит слова Спанулиса портал Basket News.