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«Это было безумие». Девин Букер — о победе легкоатлета Ноа Лайлза на ОИ-2024

«Это было безумие». Девин Букер — о победе легкоатлета Ноа Лайлза на ОИ-2024
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Атакующий защитник «Финикс Санз» и член национальной команды США по баскетболу Девин Букер отреагировал на победу соотечественника Ноа Лайлза, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 100 м. Спортсмен показал результат 9,79, установив личный рекорд.

«Это было безумие. Имею в виду, что это было большим достижением для США. Поздравляю его», — приводит слова Букера издание The Athlethic.

Напомним, судьбу золотой медали на дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже решили пять тысячных секунды.

Следующую игру национальная команда США проведёт во вторник, 6 августа. Её соперником будет сборная Бразилии. Матч начнётся в 22:30 по московскому времени. В рамках группового этапа американцы не проиграли ни одной встречи.

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