Девин Букер высказался о резонансных заявлениях легкоатлета Ноа Лайлза насчёт НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» и член национальной команды США по баскетболу Девин Букер высказался о резонансных заявлений своего соотечественника Ноа Лайлза насчёт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я по-прежнему не согласен с этим комментарием, но понимаю, к чему он клонит. Все лучшие и самые талантливые баскетболисты в мире выступают в НБА. Это вам говорит олимпийский чемпион, который считает, что стать чемпионом НБА бывает ещё сложнее», — приводит слова Букера издание The Athletic.

Ранее Лайлз не раз говорил, что неправильно называть чемпионов НБА чемпионами мира. После его слов многие болельщики и игроки североамериканской лиги подвергли легкоатлета критике.

Лайлз завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 100 м. Спортсмен показал результат 9,79, установив личный рекорд.