Франция обыграла олимпийских чемпионов по баскетболу 3х3 Токио в полуфинале Олимпиады-2024

Сегодня, 5 августа, на летних Олимпийских играх в Париже завершаются соревнования в баскетболе 3x3. Мужские и женские сборные уже провели полуфинальные встречи, после чего будут сыграны матчи за третье место и финалы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного дня.

В главном полуфинале вечера мужского баскетбола 3х3 встретились национальные команды Франции и Латвии. Латвийцы являются олимпийскими чемпионами предыдущих Игр в Токио. Франция неожиданно для болельщиков и экспертов обыграла Латвию со счётом 21:14. Латвийцы считались фаворитами Олимпиады и до полуфинальной встречи не потерпели ни одного поражения на турнире.

Игроки Латвии из 13 бросков с двухочковой линии реализовали только один.

В матче за третье место, который начнётся в 22:30, Латвия встретится со сборной Литвы, проигравшей свой матч 1/2 финала команде Нидерландов со счётом 9:20.

У женщин в финал прошла сборная Испании, победившая команду США в овертайме со счётом 18:16, и команда Германии, баскетболисты которой обыграли Канаду со счётом 16:15.

В матче за третье место встретятся сборные США и Канады.