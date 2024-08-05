Баркли заявил, что Эмбииду должно быть стыдно за качество его игры на Олимпиаде-2024

61-летний легендарный американский бывший профессиональный баскетболист Чарльз Баркли заявил, что 30-летнему американскому центровому камерунского происхождения Джоэлу Эмбииду должно быть стыдно за качество его игры на Олимпийских играх — 2024.

«Надеюсь, этот олимпийский опыт станет для Джоэла перерождением. Он играл не очень хорошо, и я надеюсь, что он скажет: «Мне нужно прийти в лучшую форму». Лично я считаю, что это одна из причин, по которой он всегда травмирован. Я не думаю, что он в достаточно хорошей форме.

Ему должно быть немного стыдно за то, как он провёл игры в групповом этапе Олимпиады. Потому что если США не выиграют эти Игры, то Эмбиид должен признать тот факт, что очень много ответственности будет лежать на нём», — приводит слова Баркли издание Basket News.

Баркли дважды выигрывал олимпийское золото за сборную США на Олимпийских играх 1992 года и четыре года спустя на Играх 1996 года в Атланте.

Эмбиид ранее заявлял, что желает выступать за сборную Франции, из-за чего правительство страны в июле 2022 года запустило ускоренную программу получения гражданства. В сентябре того же года Джоэл получил гражданство США, за которых в последствии и предпочёл выступать.