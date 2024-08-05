Чемпион НБА встретился с Новаком Джоковичем после того, как тот выиграл золото на ОИ

Один из лидеров клуба «Бостон Селтикс» и член национальной команды США по баскетболу Джейсон Тейтум встретился с чемпионом Олимпийских игр в Париже сербским теннисистом Новаком Джоковичем, после того, как тот победил в финальном матче Олимпиады по теннису испанца Карлоса Алькараса.

«Золото моего брата, Новака», — подписал фото Тейтум, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Тейтума в социальных сетях

Напомним, в матче за золотую медаль Игр 21-летний Алькарас уступил 37-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тейтум в составе «Селтикс» стал чемпионом лиги, победив команду «Даллас Маверикс» в финальной серии со счётом 4:1. На данный момент Тейтум играет в сборной США по баскетболу на Олимпийских играх в Париже. Во вторник команде предстоит провести матч с Бразилией в рамках четвертьфинала.