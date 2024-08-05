Баркли — о сборной США на Олимпиаде: если они проиграют, мы не сможем впустить их в страну

61-летний легендарный американский бывший профессиональный баскетболист Чарльз Баркли заявил, что в случае поражения сборной США на Олимпийских играх — 2024 их можно не впускать обратно в страну.

«Во-первых, стоит признать, что сборные других стран серьёзно усовершенствовались. Но они всё ещё не лучше США. Вы забираете Джокера [Николу Йокича], Янниса [Адетокунбо] и Луку [Дончича]. Все трое отличные игроки. Шей [Гилджес-Александер] тоже великолепен. Но у нас по-прежнему есть на площадке 10 лучших игроков в каждом матче. На сегодняшний день у нас лучшая команда и лучшие игроки.

Поэтому послушайте, если они проиграют, мы не сможем впустить их обратно в нашу страну (смеётся). Они не могут вернуться. С нашей командой у нас нет оправдания потере золотой медали. Всё, что им нужно сделать, это выйти на улицу и играть жестко и бескорыстно. Это действительно ключ», — сказал Баркли на подкасте у Пола Джорджа.

Свою следующую игру на Олимпиаде сборная США проведёт 6 августа со сборной Бразилии на стадии 1/4 финала.