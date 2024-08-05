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Баскетбол 3х3 — Олимпиада-2024, результаты матчей за третье место

Женская сборная США завоевала бронзовую медаль в баскетболе 3х3 на ОИ-2024
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Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В матче за третье место женского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды США и Канады.

Обладательницами бронзовых медалей стали спортсменки из США, обыгравшие соперниц из Канады со счётом 16:13.

Олимпиада 2024. Баскетбол 3х3
Женщины. За 3-е место. США — Канада
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончено
16:13
Канада

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Лучшим игроком в составе американской сборной стала Хейли ван Лит, набравшая в матче шесть очков. Хейли играет за колледж «Ти-Си-Ю Хорнд Фрогс». Ранее она выступала за «Луисвилл Кардиналс» и «ЛГУ Тайгерс».

Лучшими в составе канадской команды стали сёстры Кэтрин и Мишель Плуфф. Они набрали пять и три очка соответственно. На драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) 2014 года Кэтрин не была выбрана ни одной из команд. Играет на позиции тяжёлого форварда. Выступает за французский клуб «БЛМА Лат-Монпелье».

В финальном матче женского баскетбола 3х3 встретятся сборные Германии и Испании.

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