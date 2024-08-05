Почти 880 тыс. человек посетили баскетбольные матчи на Олимпийских играх в Париже

Чуть менее 880 тыс. человек посетили баскетбольные матчи на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает портал Eurohoops со ссылкой на данные ФИБА.

На 36 матчах среди мужчин и женщин на переоборудованной футбольной арене в Лилле присутствовали в общей сложности 876 686 зрителей.

Кроме того, на 18 играх среди мужчин присутствовали в общей сложности 466 053 зрителя, то есть в среднем за одним матчем наблюдали 25 983 зрителя. На 18 играх среди женщин, в свою очередь, присутствовали 410 633 зрителя, то есть в среднем на одном матче были 22 813 фанатов.

На данный момент баскетбольный турнир в рамках Олимпиады может стать самым посещаемым за всю историю Игр. Чемпионату не хватает 191 346 болельщиков, чтобы побить рекорд 28-летней давности, который принадлежит Олимпийским играм 1996 года в Атланте. Тогда за баскетбольными матчами наблюдали в сумме 1 068 032 человека.