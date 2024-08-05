Мужская сборная Литвы завоевала бронзовую медаль в баскетболе 3х3 на Олимпиаде-2024

Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В матче за третье место мужского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Литвы и Латвии.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Сборная Литвы обыграла олимпийских чемпионов Токио команду Латвии со счётом 21:18, завоевав бронзовую медаль Олимпиады.

Лучшим игроком в составе сборной Литвы стал Сарунас Вингелис, набравший девять очков. На его счету три двухочковых попадания. Вторым по результативности в команде литовцев стал Эвалдас Дзяугис, который заработал шесть очков.

В составе латвийцев отличился Карлас Ласманис, который на Олимпиаде в Токио стал лучшим бомбардиром соревнований, набрав 76 очков. В сегодняшней встрече на его счету девять очков.

В 23:30 по московскому пройдет финал между сборными Франции и Нидерландов.