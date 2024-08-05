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Баскетбол 3х3 — Олимпиада-2024, результаты матча за третье место

Мужская сборная Литвы завоевала бронзовую медаль в баскетболе 3х3 на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В матче за третье место мужского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Литвы и Латвии.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Сборная Литвы обыграла олимпийских чемпионов Токио команду Латвии со счётом 21:18, завоевав бронзовую медаль Олимпиады.

Олимпиада 2024. Баскетбол 3х3
Мужчины. За 3-е место. Латвия — Литва
05 августа 2024, понедельник. 22:30 МСК
Литва
Окончено
18:21
Латвия

Лучшим игроком в составе сборной Литвы стал Сарунас Вингелис, набравший девять очков. На его счету три двухочковых попадания. Вторым по результативности в команде литовцев стал Эвалдас Дзяугис, который заработал шесть очков.

В составе латвийцев отличился Карлас Ласманис, который на Олимпиаде в Токио стал лучшим бомбардиром соревнований, набрав 76 очков. В сегодняшней встрече на его счету девять очков.

В 23:30 по московскому пройдет финал между сборными Франции и Нидерландов.

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