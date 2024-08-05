Женская сборная Германии стала чемпионами Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3

Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В финальном матче за золотую медаль женского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Германии и Испании. Со счётом 17:16 победу одержали немецкие спортсменки.
Дирк Новицки на финальном матче женского баскетбола 3х3
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Лучшей в составе немецкой сборной стала Соня Грайнахер, набравшая пять очков в матче. Она реализовала два двухочковых броска. По четыре очка набрали также остальные баскетболистки Германии.
Состав чемпионок по баскетболу 3х3:
1. Соня Грайнахер
2. Свенья Брункхорст
3. Элиза Мевиус
4. Мари Райхерт
В Испании самой результативной стала Хуана Камильон, набравшая шесть очков (два двухочковых попадания).
Состав серебряных призёров баскетбола 3х3:
1. Хуана Камильон
2. Сандра Игеравиде
3. Вега Химено
4. Грасия Алонсо
В мужском финале встретятся сборные Нидерландов и Франции.