Женская сборная Германии стала чемпионами Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3

Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В финальном матче за золотую медаль женского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Германии и Испании. Со счётом 17:16 победу одержали немецкие спортсменки.

Дирк Новицки на финальном матче женского баскетбола 3х3 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Лучшей в составе немецкой сборной стала Соня Грайнахер, набравшая пять очков в матче. Она реализовала два двухочковых броска. По четыре очка набрали также остальные баскетболистки Германии.

Состав чемпионок по баскетболу 3х3:

1. Соня Грайнахер

2. Свенья Брункхорст

3. Элиза Мевиус

4. Мари Райхерт

В Испании самой результативной стала Хуана Камильон, набравшая шесть очков (два двухочковых попадания).

Состав серебряных призёров баскетбола 3х3:

1. Хуана Камильон

2. Сандра Игеравиде

3. Вега Химено

4. Грасия Алонсо

В мужском финале встретятся сборные Нидерландов и Франции.