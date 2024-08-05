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Баскетбол 3х3, женщины — Олимпиада-2024, результаты финала

Женская сборная Германии стала чемпионами Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3
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Сегодня, 5 августа, проходит заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В финальном матче за золотую медаль женского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Германии и Испании. Со счётом 17:16 победу одержали немецкие спортсменки.

Дирк Новицки на финальном матче женского баскетбола 3х3

Дирк Новицки на финальном матче женского баскетбола 3х3

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Олимпиада 2024. Баскетбол 3х3
Женщины. Финал. Германия — Испания
05 августа 2024, понедельник. 23:00 МСК
Германия
Окончено
17:16
Испания

Лучшей в составе немецкой сборной стала Соня Грайнахер, набравшая пять очков в матче. Она реализовала два двухочковых броска. По четыре очка набрали также остальные баскетболистки Германии.

Состав чемпионок по баскетболу 3х3:

1. Соня Грайнахер
2. Свенья Брункхорст
3. Элиза Мевиус
4. Мари Райхерт

В Испании самой результативной стала Хуана Камильон, набравшая шесть очков (два двухочковых попадания).

Состав серебряных призёров баскетбола 3х3:

1. Хуана Камильон
2. Сандра Игеравиде
3. Вега Химено
4. Грасия Алонсо

В мужском финале встретятся сборные Нидерландов и Франции.

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